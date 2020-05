Scrive Giuseppe, sul “decreto Rilancio” che manca di coraggio

Spett. Redazione

In questi giorni è forte l’attesa per il cosiddetto “decreto rilancio”. In realtà doveva chiamarsi “decreto Aprile”, ma Aprile è passato da un pezzo. Si era anche pensato di chiamarlo decreto Maggio, ma negli ultimi giorni si è ripiegato verso il “decreto rilancio”, forse proprio nel timore, che possa trascorrere anche il corrente mese, senza che si riesca a trovare l’accordo giusto, fra le diverse anime della maggioranza.

Le anticipazioni, per la verità ampiamente diffuse dagli organi di stampa, parlano di un decreto da 55 miliardi, con diverse misure: ecobonus al 110% (secondo le ultime notizie sarebbe però stato ridimensionato al 70-80%), bonus per acquisto di biciclette, rifinanziamento dei contributi alle partite Iva, rifinanziamento della cig, nuovi congedi parentali ecc.ecc..

Quello che sembra emergere, è un tentativo ancora una volta, di coinvolgere tutti, di non dimenticare …









