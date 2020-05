Peschereccio con tre persone a bordo sparito al largo di San Vito Lo Capo

C’è preoccupazione per le sorti dell’equipaggio di un peschereccio della marineria di Terrasini disperso nel tratto di mare tra Ustica e San Vito Lo Capo.

Sono in corso le ricerche del “Nuovo Iside” che, a causa del mare mosso per il forte vento di scirocco, ha lanciato l’allarme alla capitaneria di Porto, mentre si trovava al largo di San Vito Lo Capo. A bordo dell’imbarcazione ci sono il comandante Matteo Lo Iacono, il figlio e un cugino.

Nel tratto di mare interessato alle operazioni di ricerca partecipa anche un elicottero.









Leggi la notizia completa