OPERAZIONE “TUORLO  2”

Nell’ultima settimana, i Carabinieri dei Reparti Tutela Agroalimentare (R.A.C.), nell’ambito di controlli finalizzati alla sicurezza del comparto agroalimentare, hanno ispezionato numerose aziende sul territorio nazionale, con particolare attenzione ai prodotti avicoli.

Dalle verifiche effettuate sono emerse violazioni in materia di tracciabilità ed etichettatura, che hanno condotto al sequestro di circa 94.000 uova. Contestate sanzioni per 8.000 euro.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria il Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare ha pianificato controlli mirati volti a scongiurare eventuali azioni speculative nell’ambito del settore agroalimentare.









