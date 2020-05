Ok al D.L. Rilancio, Conte: “55 miliardi di aiuti per famiglie, imprenditori e lavoratori”

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto in conferenza stampa a margine del Consiglio dei Ministri che ha approvato il decreto “Rilancio”. Oltre 55 miliardi di euro il valore del provvedimento (pari a due leggi finanziarie). Ecco le sue dichiarazioni: “Abbiamo lavorato a questo decreto nella consapevolezza che vi è un paese in sofferenza con donne e uomini in grave difficoltà. Ci sono imprenditori che non sanno se continuare con le loro attività e tante persone che hanno perso il posto di lavoro. Ce l’abbiamo messa tutta potenziando bonus e cassa integrazione ed auspichiamo che anche i tempi siano più rapidi. È previsto un reddito di emergenza, ci sono 25,6 miliardi di euro per i lavoratori. Ad oggi, risulta pagato l’85% delle domande di cassa integrazione è l’80% delle domande sui bonus. I ritardi sono dovuti ad una procedura estremamente farraginosa. …









