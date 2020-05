Nuovo dpcm, Conte annuncia nuovi aiuti e sgravi fiscali

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte annuncia gli interventi di un nuovo Dpcm per sostenere le famiglie e le aziende. “Nel decreto – ha spiegato il premier – sono previsti aiuti economici soprattutto a chi non ha ricevuto nulla perchè dobbiamo fare in modo che arrivino in maniera rapida, semplice e veloce. Abbiamo pagato l’85% della cassa ordinaria e quasi l’80% del bonus per gli autonomi. In totale erogato misure per 4,6mln di lavoratori”. Il provvedimento prevede quindi che per gli autonomi professionisti iscritti alle gestioni separate INPS arriveranno 600 euro subito, che saranno dati a chi ne ha già beneficiato.Aiuti alle imprese e reddito di emergenza – Nel provvedimento varato dal Cdm in serata vengono introdotte, ha annunciato Conte, “misure di rilancio e sostegno alle imprese per orientare l’economia ad una pronta ripartenza”. Nel decreto, spiega, “c& …









