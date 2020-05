Nelle scuole di Trapani gli strumenti musicali sono “assenti ingiustificati”

Trapani è, fra le siciliane, una delle province più ricche in merito ad offerta formativa in ambito musicale. Un Conservatorio a Trapani, un Liceo Musicale ad Alcamo, 24 Scuole secondarie di I grado ad indirizzo musicale (di cui due con doppio corso e una con soli 3 strumenti) sparse su tutto il territorio. Su queste ultime proveremo a porre il focus, con la sola pretesa di avviare una riflessione da approfondire, semmai, in altre sedi.

Ciascuna Scuola a indirizzo è formata da 4 insegnamenti musicali. Ciò significa che in totale sono attivi 103 corsi di strumento. A pieno regime ogni corso consta di 18 alunni, 6 per ognuno dei tre anni. Va da sé quindi che, anno per anno, 1854 alunni in età preadolescenziale studiano musica nella provincia di Trapani. Di questi, 618 all’anno, in uscita dalla scuola media, sono dei potenziali studenti con le “carte in regola” per proseguire gli studi musicali al …









