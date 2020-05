Mazara, elettrodomestici abbandonati sul cavalcavia per C/da Santa Maria. Ma quanto siete incivili?

Continuano senza sosta gli atti di inciviltà con l’abbandono di rifiuti, anche pericolosi, nel territorio mazarese. Un nostro lettore, un cittadino residente in contrada Santa Maria, ci ha segnalato una situazione alquanto assurda: cioè l’abbandono di due grossi frigoriferi e altrettanti condizionatori proprio sul cavalcavia che dalla via Matilde Serao conduce nella popolosa contrada di Santa Maria. (vedi foto copertina).

Non sappiamo quale forma di meschinità e imbecillità abbia colpito chi ha compiuto tale gesto, altrimenti non qualificabile. Già di per se l’abbandono di rifiuti ingombranti consiste in un vero e proprio reato, figuriamoci se poi questo avviene lungo un cavalcavia sulla cui pericolosità più volte è stato scritto in quanto quel tratto di strada non risulta messa in sicurezza, vedi la folta vegetazione ai suoi lati, che costringe automobilisti e motociclisti a convergere verso il centro …









