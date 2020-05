Marsala, il lungomare Salinella è sempre più una discarica. Il video

Il lungomare Salinella torna ad essere protagonista in negativo della nostra campagna Marsala “bella fitusa”.

Purtroppo ce ne occupiamo tantissimo. Vorremmo non farlo, significherebbe trovarlo pulito e in armonia con l’ambiente che lo circonda, ma non è così. E’ uno dei luoghi più belli e amati della città, ma è anche tanto odiato, visto la mole di rifiuti di ogni genere che diversi cittadini continuano ad abbandonarvi.

In questo articolo di qualche mese fa vi mostravamo cosa c’era tra frigo, lavatrici e materiale di risulta, oggi come potete vedere dalle foto e dal video qui sotto la situazione non è cambiata, anzi è peggiorata, con la presenza di uno scaldabagno, resti di una lavatrice e ogni altro genere di rifiuti anche in mare. Speriamo che qualcuno provveda al più presto alla bonifica.

