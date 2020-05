Mafia, Processo all’ex sindaco di Castelvetrano Vaccarino: “aveva conquistato la fiducia di Messina Denaro”. Ascoltati De Donno e Zappalà

“Vaccarino aveva conquistato la fiducia di Messina Denaro”. Lo ha detto il colonnello Giuseppe De Donno interrogato in audio conferenza a Marsala, nel processo in cui è imputato l’ex sindaco di Castelvetrano Tonino Vaccarino, che tra il 2004 e il 2006 intrattenne una corrispondenza con Messina Denaro, sotto la copertura del Sisde. Per il latitante, che si firmava Alessio, l’ex primo cittadino era stato ribattezzato Svetonio. “Attraverso Vaccarino non volevamo soltanto catturare Matteo Messina Denaro, ma era nostro interesse indagare anche sulla latitanza di Bernardo Provenzano e soprattutto ricostruire tutti i canali di riciclaggio su cui potevano contare all’estero”, ha detto De Donno. Circostanza che era stata confermata anche dall’ex direttore del Sisde, Mario Mori, ascoltato nella scorsa udienza dai giudici di Marsala (collegio presieduto dal giudice Marcello Saladino). La collaborazione di Vaccarino divenne nota proprio in seguito all& …









Leggi la notizia completa