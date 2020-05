L’ospedale di Marsala non riapre più lunedì prossimo 

Come volevasi dimostrare: lunedì 18 Maggio, nonostante le promesse di nemmeno una settimana fa, l’ospedale di Marsala non tornerà alla normalità. Rimarrà, insomma, un covid – hospital, pur avendo al momento in sei piani solo una persona ricoverata. Mentre centomila persone sono senza servizi ospedalieri essenziali.

Lo fa sapere l’Asp di Trapani, che, in una nota risponde al Sindaco Di Girolamo, che ieri aveva chiesto proprio di accelerare la riapertura.

“L’ospedale Paolo Borsellino di Marsala continua ad essere Covid-hospital fino a quando l’ultimo paziente ricoverato non sarà nelle condizioni di essere dimesso, solo allora si potrà pensare ad un programma di ritorno alla normale funzionalità le cui procedure, comunque, sono state attivate”.

Questo il comunicato della direzione strategica dell’Asp di Trapani in una nota di risposta al sindaco.

“La data individuata dall’assessore …









Leggi la notizia completa