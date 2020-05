Lettera a Silvia Aisha Romano

Nemmeno il tempo di rimettere piede nella terra che ti ha vista nascere, che subito hai dovuto tornare a sperimentarne le insanabili contraddizioni: all’affetto commosso e sincero dei più, che hanno immaginato la carezza di un abbraccio a lungo anelato a lenire la ferita di un’assenza prolungata acuita dallo sconcerto del rapimento, ha fatto da contraltare il parere non richiesto di altri. Tralascio, come spero riusciate a fare anche tu e i tuoi cari, affermazioni che si commentano da sé perché deplorevoli nella loro ignoranza e insensibilità. Ma pur prescindendo da queste, ecco affiorare, in un Paese che si è da poco scoperto popolato di epidemiologi e infettivologi, uno stuolo di psicologi che scambiano l’improvvisazione e l’approssimazione per competenza scientifica e non lesinano a noi consapevoli e attoniti incompetenti i loro sproloqui.

Io, semplicemente, ti …









Leggi la notizia completa