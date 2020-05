Le nuove regole per lidi e ristoranti. Virus, boom di guariti in Sicilia e in provincia di Trapani

Salvo colpi di scena, dal 18 maggio riapriranno bar, ristoranti, negozi e parrucchieri in Sicilia.

In questi giorni il governo regionale varerà l’ordinanza che autorizza le nuove riaperture. Non sarà come prima, si dovranno rispettare delle regole per evitare assembramenti nei locali e ci saranno delle novità per ridurre il rischio contagio. Ad esempio non ci saranno buffet e si dirà addio al tradizionale menù. Sono queste alcune delle indicazioni date al settore della ristorazione da un documento dell’Inail in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità (Iss). In più al fine di mitigare i rischi connessi con il contatto da superfici, «è opportuno utilizzare format di presentazione del menù alternativi rispetto ai tradizionali (ad esempio menù scritti su lavagne, consultabili via app e siti, menù del giorno stampati su fogli monouso)».

