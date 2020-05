Il reparto di pediatria dell’ospedale di Mazara sarà intitolato al prof. Burgio

Il reparto di pediatria dell’ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo sarà intitolato al prof. Giuseppe Roberto Burgio, uno dei padri della pediatria mondiale.

Lo ha comunicato il direttore generale dell’Asp Fabio Damiani al Sindaco Salvatore Quinci che ne ha fatto formale richiesta ed al Presidente del Consiglio Comunale Vito Gancitano che ne ha sostenuto l’iniziativa. La cerimonia di intitolazione del reparto pediatria di Mazara del Vallo al prof. Giuseppe Roberto Burgio sarà organizzata in tempi e modalità da concordare sulla base dell’emergenza Covid19.

Il professore Burgio è stato protagonista per oltre settant’anni della scena pediatrica internazionale. Autore di numerose e qualificate pubblicazioni, la sua figura è stata riscoperta grazie al prof. Italo Farnetani, pediatra di fama internazionale ed allievo del professore Burgio e dal giornalista Attilio Ludovico Vinci, che per puro spirito di volontariato è …









