Il 18 maggio riapre il museo civico di Castelvetrano

La Civica Amministrazione, da sempre sensibile e rispondente alle tematiche culturali, ha aderito, con il Museo Civico Selinuntino di Castelvetrano, alla giornata del 18 maggio, data dedicata alla “Giornata Internazionale dei Musei”. Il tema dell’edizione 2020, proposto dall’International Council Of Museums, è “Musei per l’eguaglianza: diversità e inclusione”, che pone all’attenzione e alla riflessione di tutta la comunità museale il ruolo sociale degli istituti culturali e le loro potenzialità nell’essere agenti di cambiamento. Le domande di fondo interrogano i musei rispetto a cosa possono fare concretamente al fine di contribuire nel promuovere inclusione,

nonché sviluppare valori pluralisti e democratici, costruendo narrazioni condivise e rappresentative. Il Museo di Castelvetrano, anche in questo difficile momento, cercherà di far emergere soprattutto la sua funzione sociale che, oltre ad essere meramente culturale, vuole dimostrare, o quantomeno ci









