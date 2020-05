Gibellina, al via il progetto “Una spesa per tutti”

Si chiama “Una spesa per tutti” il progetto di sostegno ai nuovi poveri promosso dalla Caritas parrocchiale e il Comune, nel paese di Gibellina. «La pandemia da Covid 19 ha fatto emergere anche nel nostro territorio la nascita di nuove fasce di popolazione per i quali la mancanza di quella fonte di reddito dovuta allo svolgimento di un lavoro occasionale e/o stagionale, o a tempo determinato, e l’assenza adeguata di aiuti da parte dello Stato, li ha posti in uno stato di difficoltà e in condizioni sempre più precarie», spiega il parroco don Marco Laudicina. A Gibellina il lavoro in rete ha consentito in queste settimane di sostenere numerose famiglie del paese. Ora la necessità, però, è quella di dare continuità al progetto, soprattutto perché c’è chi ancora nella Fase 2 ha difficoltà a ritornare al …









