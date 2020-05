Fine pandemia? Provincia di Trapani a metà strada

Due cicli di incubazione senza nuovi contagi, ovvero 28 giorni nel caso del Covid-19. Questo il tempo richiesto dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) per dichiarare conclusa una pandemia. Dallo scorso 4 maggio, giorno dell’avvio della Fase 2, il servizio “Infodata” del giornale Ilsole24ore sta monitorando le giornate senza contagi delle province italiane, basandosi sui dati della Protezione civile.

Dati che prendono in considerazione solo i casi positivi ai tamponi (compresi gli asintomatici). Ma sono anche gli unici dati ufficiali. Questi dati dicono che la provincia di Trapani è arrivata a 14 giorni senza nuovi casi di Covid-19. Detto in altre parole, in provincia si sarebbe già esaurito il primo ciclo di incubazione senza contagi e è, in buona sostanza, la prima provincia italiana sulla strada verso la fine della pandemia.

Dalla mappa pubblicata da Ilsole24ore si può notare il …









