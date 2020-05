Enzo Alfano: “Stiamo facendo il possibile per la salute dei castelvetranesi”

“Come sicuramente avrete letto sugli organi di informazione, da 14 giorni non è stato rilevato alcun incremento di contagiati in Provincia di Trapani. Questa è sicuramente una notizia positiva che ci fa tirare un sospiro di sollievo” Inizia con queste parole il messaggio che il sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano ha rivolto oggi attraverso i social ai castelvetranesi.

“Il comportamento dei singoli cittadini – scrive il primo cittadino – è stato oltremodo responsabile, ma invito tutti a continuare su questo percorso di rispetto delle norme che, speriamo presto, ci porterà definitivamente fuori da questo tunnel.

Stiamo vivendo un periodo storico davvero difficile e come amministrazione comunale stiamo facendo il possibile per garantire la salute di tutti i cittadini castelvetranesi e stiamo lavorando per la ripresa economica del nostro territorio.

Viste le circostanze abbiamo aperto un Tavolo di unità di crisi cercando di coinvolgere tutte le forze politiche democraticamente …









