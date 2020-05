Enzo Alfano: “La storia ci giudicherà positivamente, fare opposizione è più semplice poichè criticare unisce, decidere divide”

Come sicuramente avrete letto sugli organi di informazione, da 14 giorni non è stato rilevato alcun incremento di contagiati in Provincia di Trapani. Questa è sicuramente una notizia positiva che ci fa tirare un sospiro di sollievo .

Il comportamento dei singoli cittadini è stato oltremodo responsabile, ma invito tutti a continuare su questo percorso di rispetto delle norme che, speriamo presto, ci porterà definitivamente fuori da questo tunnel.

Stiamo vivendo un periodo storico davvero difficile e come amministrazione comunale stiamo facendo il possibile per garantire la salute di tutti i cittadini castelvetranesi e stiamo lavorando per la ripresa economica del nostro territorio.Viste le circostanze abbiamo aperto un Tavolo di unità di crisi cercando di coinvolgere tutte le forze politiche democraticamente rappresentate all’interno del consiglio comunale.Abbiamo accolto con favore, il grande senso responsabilità da parte di alcune di queste come il Partito Democratico e Ricominciamo Insieme, ma …









