De Donno e Zappalà ascoltati nel processo all’ex sindaco di Castelvetrano Antonio Vaccarino  

Due ufficiali dei carabinieri sono stati ascoltati nel processo che davanti il Tribunale di Marsala vede imputato l’ex sindaco Dc di Castelvetrano Antonio Vaccarino per concorso in rivelazione di segreto d’ufficio e favoreggiamento personale con l’aggravante per mafia.

Si tratta dell’ex colonnello del Ros Giuseppe De Donno, che due anni fa è stato condannato a 8 anni di reclusione dalla Corte d’assise di Palermo nel processo per la cosiddetta “trattativa Stato-mafia”, e il tenente colonnello Marco Alfio Zappalà, coindagato con Vaccarino, ma che ha scelto il processo abbreviato davanti al gup di Palermo e per il quale i pm hanno invocato la condanna a 5 anni di carcere.

Secondo l’accusa, Vaccarino avrebbe ricevuto da Zappalà, che era in servizio alla Dia di Caltanissetta, uno stralcio di una intercettazione e l’avrebbe girata a Vincenzo Santangelo, …









