  Dalle mascherine ai buoni spesa. Continua la solidarietà a Trapani e Campobello

Continuano in provincia di Trapani le azioni di solidarietà e le donazioni. Dalle mascherine ai buoni spesa, a Trapani e Campobello di Mazara, non solo i comuni ma sono soprattutto i privati in prima fila ad aiutare chi ne ha bisogno in questo momento di crisi per l’emergenza Covid.

Ancora una donazione di mascherine che provengono dai titolari di negozi trapanesi.

La titolare dell’attività commerciale Sofia, di via Fardella, ha consegnato 2000 mascherine nelle mani del vice Sindaco Vincenzo Abbruscato il quale ha espresso notevole apprezzamento per questo nuovo gesto di solidarietà.

Sono invece circa 3700 buoni spesa (da 25 euro ciascuno) per un totale di oltre 92.000 euro distribuiti a 437 famiglie, 500 pacchi alimentari e 3860 euro di fondi raccolti grazie alle donazioni effettuate da imprese e privati in favore delle persone più bisognose di Campobello di Mazara

