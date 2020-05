Da lunedì si torna a messa. Ecco le regole della Diocesi di Trapani 

Da lunedì prossimo sarà possibile tornare a celebrare la Messa e i Sacramenti attenendosi rigorosamente alle norme per il contenimento della pandemia.

In questa direzione, il vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli, stamattina, ha emanato un decreto con le disposizioni relative alla Diocesi del capoluogo in base al protocollo siglato il 7 maggio scorso dalla Cei con il presidente del Consiglio e il ministro dell’Interno.

In particolare, nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le persone, il parroco o il rettore della chiesa, tenendo conto della distanza minima di sicurezza, possibilmente con l’aiuto di un tecnico specializzato, stabilirà la capienza massima dell’edificio. La capienza dell’edificio sarà comunicata in appositi pannelli che saranno affissi all’ingresso delle chiesa in modo da informare i fedeli. L’accesso alle chiese sarà contingentato e ci saranno alcuni volontari ad aiutare e facilitare il rispetto delle regole. La …









