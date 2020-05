Da lunedì niente autocertificazione. Via libera agli incontri con gli amici 

Da lunedì potremo andare a cena a casa di amici.

Il governo ha deciso di eliminare il vincolo di visita ai soli congiunti già dal 18 maggio. Se confermato, già lunedì si potrà fare un aperitivo, andare a cena fuori da o con amici, senza autocertificazioni. Resta inteso che tutti dovranno mantenere il distanziamento sociale. L’esecutivo di Conte vorrebbe anche consentire agli italiani di spostarsi nelle seconde case. Purché siano nella regione di residenza. Per la riapertura della mobilità interregionale il ministro Fabrizio Boccia parla del 25 maggio o «più probabile il primo giugno». La situazione sarà più chiara domani quando arriveranno i primi dati relativi a questa settimana. Numeri che diranno anche se Lombardia e Piemonte hanno i requisiti per riaprire. A livello europeo la prima data possibile per viaggiare nei paesi membri è il 14 …









Leggi la notizia completa