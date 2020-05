Coronavirus, “Sunset Terrace Mazara” dona pacchetti vacanza al personale sanitario

Gruppo di imprenditori mazaresi ha deciso di donare pacchetti vacanza al personale del servizio sanitario medico/ospedaliero del SSN e strutture convenzionate (tra cui, infermieri, medici, personale ospedaliero e ambulanza/118), come forma di ringraziamento per il lavoro estenuante svolto finora.

L’iniziativa è stata organizzata dalla struttura ricettiva “Sunset Terrace Mazara”, che ha messo a disposizione gratuitamente diversi soggiorni vacanza e coinvolto altri partner per la realizzazione di un pacchetto vacanza il più completo possibile. Qui l’iniziativa.

I pacchetti vacanza messi a disposizione sono 6, la metà dei quali verrà assegnato a personale siciliano.

Oltre al soggiorno di 2 notti, il pacchetto include:

– un pranzo/cena offerto dal ristorante Lo Scoiattolo

– una visita guidata di Mazara offerta dalla guida turistica Paolo Ayed

– una bottiglia di vino di benvenuto, offerto dall’Agricola Giammalvo

– un pacchetto creme offerto dalla Farmacia Lenzi

La struttura "Sunset Terrace Mazara", che









