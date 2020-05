Coronavirus, nessuno in Italia come la provincia di Trapani. Ecco perché…

Secondo le informazioni fornite dall’Organizzazione Mondiale della Sanità affinchè si dichiari chiusa la pandemia Corona Virus in un territorio sono necessari 28 giorni di assenza di contagi ovvero due cicli di incubazione del Covid-19.

Affinchè si possa rendere conto della situazione, gli unici dati a cui si può fare riferimento, sono quelli diramati dalla protezione civile anche se c’è da dire che questi aggiornamenti riportano solamente tutti gli esiti positivi dei tamponi non tenendo conto di probabili asintomatici che potrebbero essere presenti nei vari territori, ma “Infodata” a partire dal 4 maggio, giorno di inizio della fase 2, sta monitorando tutte le province per aver chiara la situazione.

La provincia di Trapani in questo momento è molto fortunata, perchè da 14 giorni non ha nessun nuovo contagio quindi mancherebbe un ultimo ciclo di incubazione senza contagi per poter dire che la provincia di …









Leggi la notizia completa