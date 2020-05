Coronavirus, fare sport e correre con la mascherina e il rischio alcalosi

L’utilizzo della mascherina di protezione quando si sta facendo una particolare sforzo fisico è assolutamente sconsigliata. In questi casi è da evitare sia se stiamo correndo ma anche se facciamo una passeggiata a passo svelto; insomma: in qualsiasi forma di attività motoria.

Se si fa uno sforzo fisico la mascherina di protezione è controproducente in quanto va a coprire completamente sia la bocca che il naso. In questo modo noi non facciamo altro che respirare all’interno di un ambiente chiuso e non ventilato il quale sarà sovraccaricato da un accumulo non indifferente di anidride carbonica.

Attenzione: maggiore sarà lo sforzo prodotto dall’attività fisica, maggiore sara la produzione di anidride carbonica che respiriamo all’interno della mascherina. In casi come questo il pericolo è elevato: c’è il rischio di andare in alcalosi e quindi lo svenimento.

L’alcalosi polmonare & …









