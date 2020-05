Coronavirus, ancora guariti in provincia di Trapani. Sono solo 6 i positivi. I dati

Scendono a 6 gli attuali positivi al Coronavirus in provincia di Trapani. Il territorio giorno dopo giorno va verso la quota dei contagi zero. Sono due i guariti nell’ultimo giorno nel Trapanse in base ai dati diffusi dall’Asp di Trapani.

In più su oltre cento tamponi effettuati nessuno ha dato esito positivo, uno scenario che va ormai avanti da settimane. Delle sei persone ancora contagiate una si trova ricoverata al Covid Hospital di Marsala.

Così sono distribuiti nelle città le persone ancora contagiate: 1 ad Alcamo, una di Castelvetrano, una di Mazara del Vallo, 2 di Trapani e una di Valderice. Hanno azzerato il conto dei positivi le città di Buseto Palizzolo, Campobello di Mazara, Castellammare, Erice, Gibellina, Marsala, Paceco, Salemi.

Sono in totale 6977 i tamponi effettuati dall’inizio dell’emergenza. I test sierologici su personale sanitario sono stati 4.076.

Su 125 contagiati dall’inizio della pandemia 5 sono deceduti, 114 guariti e dimessi.









