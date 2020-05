Castelvetrano, protestano gli studenti: “Chiediamo sicurezza sul nostro futuro”

Sciopero digitale. È quello al quale hanno promosso gli studenti delle classi quinte degli Istituti di Castelvetrano “Cipolla- Pantaleo Gentile e “G.B. Ferrigno”. «Abbiamo deciso di aderire a uno sciopero della D.A.D (didattica a distanza) non seguendo le lezioni online, protestando in merito alla confusione che si è venuta a creare attorno all’esame di maturità», spiegano i rappresentanti dei rispettivi istituti.

La protesta parte dal fatto che a meno di un mese dall’esame ancora vi sono troppi dubbi e poche certezze. «Negli ultimi tre mesi didatticamente è regnata solo confusione, inizialmente perfettamente giustificabile, ma che ancora ad oggi non ci permette di avere la preparazione tale da svolgere l’esame orale, spiegano. Abbiamo deciso di far valere la nostra voce perché sentiamo la necessità di dire la nostra su un argomento …









Leggi la notizia completa