Arriva il primo grande caldo in Sicilia e in provincia di Trapani. Soffia forte lo Scirocco. Le previsioni

Un’intensa ondata di calore arriva in Sicilia, e anche in provincia di Trapani.

La causa è da attribuire ad una perturbazione atlantica in collocamento sulla penisola iberica: la rotazione antioraria delle correnti associate determinerà il sollevamento di calde isoterme dal nord Africa verso il sud Italia e la Sicilia.

La giornata di oggi, mercoledì 13 maggio, sarà caratterizzata dal frequente passaggio di nuvolosità medio-alta, accompagnata anche da una ingente quantità di pulviscolo desertico. Il sole farà davvero fatica a farsi spazio tra nubi e sabbia.

Il vento di Scirocco sarà il vero protagonista: inizierà a soffiare con decisione dalla tarda mattinata e, con le sue usuali pause, soffierà per l’intera giornata su tutto il settore tirrenico. Le raffiche che si registreranno potranno anche essere superiori i 100 km/h sui crinali e sulle vallate esposte, mentre saranno …









Leggi la notizia completa