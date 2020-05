Alcamo, un incendio devasta la tipografia “Arti Grafiche Campo”

“Arti Grafiche Campo”, la storica tipografia di Alcamo, seriamente danneggiata da un incendio.

Le fiamme hanno infatti gravemente danneggiato lo stabilimento di una delle aziende più note di Alcamo, che fornisce gran parte della provincia.

L’incendio, sulla cui natura ancora non ci sono certezze, è partito purtroppo dal deposito di carta, ed ha trovato linfa per ingrossarsi in pochi minuti in maniera spaventosa.

Le fiamme hanno così distrutto circa venti auto tra mezzi aziendali e auto di proprietà dei dipendenti, che hanno cercato di spegnere l’incendio con i Vigili del Fuoco.









Leggi la notizia completa