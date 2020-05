Aggredisce vigili e poliziotti al cimitero, arrestato un giovane a Marsala

Importuna le persone al cimitero comunale, poi, quando arrivano i vigili e la polizia, si scaglia contro gli agenti, ferendoli. Accade a Marsala.

L’11 Maggio gli operatori del presidio dei vigili urbani al cimitero comunale (in questi giorni sono riprese le visite, ma in ordine alfabetico) avvisava i colleghi che nella piazza c’era un giovane che importunava le persone chiedendo soldi.

E’ arrivata sul posto una volante dei vigili urbani, insieme ad una volante della polizia. Quando gli agenti hanno chiesto al giovane di identificarsi, lui ha iniziato a sputare e poi si è scagliato violentemente contro di loro, ferendo una poliziotta con un calcio, e buttando a terra un vigile urbano con uno spintone.

Da lì, pertanto, si è passato all’arresto. Si tratta di Z.N., marocchino, in possesso di regolare permesso di soggiorno, nato nel 1991.

L'arresto poi è stato convalidato, ed il giovane, ristretto al carcere









