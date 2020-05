Trapani, domani il IV incontro “Turismo anno zero. Come ripartire…”

“Turismo anno zero. Come ripartire…”, domani il nuovo incontro organizzato da Trapani Welcome in collaborazione con il distretto turistico sicilia occidentale e la Pro Loco Trapani Centro, per discutere della situazione del turismo in Sicilia in questa fase critica causata dall’emergenza sanitaria da Coronavirus.

Mercoledì 13 maggio, alle ore 16 il IV incontro sarà: “Turismo all’aria aperta” che si svolgerà sulla piattaforma zoom e sarà trasmesso in diretta anche sui social. Alla videoconferenza parteciperanno: Bruno Bertero – Destination Manager Promoturismo FVG; Sebastiano Venneri vice presidente nazionale Legambiente; Pierfilippo Spoto esperto di turismo Esperenziale; Riccardo Mugliarisi kite Alby Rondina scuola internazionale di kite surf, laguna dello stagnone; Vincenzo Fazio – Reggente CAI Erice; Diego Ruggirello FAITA federcamping Sicilia. Modera Paolo Salerno Trapani Welcome

Link per le prenotazioni on line a questo link. I posti sono limitati, in ogni caso si può seguire in diretta …









Leggi la notizia completa