Sono soltanto 8 i positivi al Coronavirus in provincia di Trapani. I dati aggiornati

Non c’è più nessun ricoverato in terapia intensiva, e scende ancora il numero delle persone positive al Coronavirus in provincia di Trapani.

Sono 8 gli attuali positivi nel territorio, di cui resta soltanto uno ricoverato nel Covid Hospital di Marsala.

Così sono distribuiti nelle città le persone ancora contagiate: 3 ad Alcamo, una di Castelvetrano, una di Mazara del Vallo, 2 di Trapani e una di Valderice. Hanno azzerato il conto dei positivi le città di Buseto Palizzolo, Campobello di Mazara, Castellammare, Erice, Gibellina, Marsala, Paceco, Salemi.

Sono in totale 6828 i tamponi effettuati dall’inizio dell’emergenza, nell’ultimo giorno circa 200 che non hanno esitato nessun nuovo positivo. I test sierologici su personale sanitario sono stati 4.019.

Su 125 contagiati dall’inizio della pandemia 5 sono deceduti, 112 guariti e dimessi, mentre uno si trova ricoverato, e sette in isolamento domiciliare.









