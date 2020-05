Scuola: il viceministro Ascani, tre scenari a seconda dell’epidemia

Sul ritorno a scuola insieme al comitato stiamo immaginando tre differenti scenari a seconda dell’andamento dell’epidemia, così il viceministro Anna Ascani a Skytg24.

Tutti questi scenari tengono conto che gli ordini di scuola non sono tutti uguali, in particolare i bambini più piccoli hanno assolutamente bisogno di recuperare una relazione in presenza. Quindi nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado, tradotto elementari e medie, noi immaginiamo di poter avere la scuola in presenza. Naturalmente riducendo i gruppi classe, quindi per esempio facendo in modo che una classe sia divisa in due, ma moltiplicando le attività che si fanno, aggiungendo, cioè, ai curricula tradizionali più musica, arte, sport, creatività digitale e laboratori. Utilizzando per questo altri spazi che stiamo individuando insieme agli enti locali“.

“Per quelli un po’ più grandi – ha aggiunto Ascani – …









