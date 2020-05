Gli studenti in videoconferenza con i Carabinieri per parlare di uso dei social e cyberbullismo ai tempi del covid-19

Incontro tra il Comandante della Stazione di Piana degli Albanesi e i ragazzi della scuola media Skanderberg

Questa mattina i Carabinieri della Stazione di Piana degli Albanesi hanno incontrato in video-conferenza gli studenti della scuola media “Skanderberg”.

Il Maresciallo Ordinario Emanuele Vella, Comandante di Stazione, si è collegato con circa 40 ragazzi, che sono stati suddivisi in più classi virtuali per consentire un agevole collegamento, per trattare argomenti come la sicurezza informatica, l’uso consapevole dei social e del fenomeno del cyber-bullismo, temi di stretta attualità in relazione all’emergenza sanitaria in atto che, costringendo i ragazzi a casa, li rende più vulnerabili ai pericoli della rete.

I ragazzi hanno assistito alla videoconferenza con attenzione e ponendo molte domande sui diversi temi affrontati. I Carabinieri hanno messo in guardia i ragazzi sulla necessità di un uso consapevole del web e dei social e …









Leggi la notizia completa