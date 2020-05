A dirlo sono Antonio Ferrante e Nicola Marchese del Partito democratico, che commentano la notizia di una donna di Pantelleria costretta ad attendere il parto in una casa in affitto a Trapani per la persistente chiusura dei punti nascita.

