Favignana. Torna in carcere presunto boss.

Nella giornata di ieri 11 maggio i Carabinieri della Stazione di Favignana (TP) hanno tratto in arresto per l’ennesima volta D’ANGELO VITO, cl. 1948, accusato di associazione di tipo mafioso, in esecuzione ad un ordinanza di aggravamento emessa dalla Sezione Penale del Tribunale di Trapani, con la quale è stata sostituita la misura cautelare personale degli arresti domiciliari in atto applicata con quella della custodia cautelare in carcere.

Quest’ultimo, era stato tratto in arresto lo scorso 5 marzo durante l’Operazione antimafia denominata “SCRIGNO” condotta dal Nucleo Investigativo di Trapani, nel corso della quale, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Palermo, su richiesta della locale Procura della Repubblica – DDA, sono state tratte in arresto 25 persone accusate, a vario titolo, di associazione mafiosa, scambio elettorale politico mafioso, estorsione, danneggiamento seguito da …









