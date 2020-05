Dl Rilancio: bonifico diretto a fondo perduto per le piccole imprese

Ristori a fondo perduto da minimo 1000 euro a massimo 62mila euro per micro-imprese, artigiani e commercianti che hanno subito di più i danni dell’emergenza Covid.

Attività commerciali e negozi aperti e chiusi: il Governo fa chiarezza

Quello che doveva essere il Decreto aprile, slittato poi fino a divenire Decreto maggio per le difficoltà di trovare la quadra nella maggioranza di governo, è in procinto di essere finalmente licenziato dal governo col nome di Decreto Rilancio. Il ministro dell’Economia Gualtieri ne ha anticipato alcuni punti salienti, come lo stop all’Irap a giugno e l’intervento di ristoro a fondo perduto per le piccole aziende.

Fondo perdutoLa misura fondamentale per Professionisti e PMI è rappresentata infatti dai contributi a fondo perduto per chi fattura fino a 5 milioni di euro l’anno, con bonifico diretto …









