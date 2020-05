Covid-19, a Roma lo studio per una cura molecolare prima del vaccino

Una cura contro il Covid-19 in tempi ragionevoli. Una opportunità che potrebbe mettere addirittura fine alla pandemia del secolo e che in cambio richiede un investimento esiguo. Dalla collaborazione tra il genetista Giuseppe Novelli dell’Università Tor Vergata di Roma e Pier Paolo Pandolfi dell’Harvard Medical School di Boston, sono spuntate fuori nuove «molecole killer» per il Sars-Cov2 che potrebbero essere efficaci in tempi molto più ragionevoli e prima dello sviluppo di un vaccino.

«Sono due anticorpi monoclonali che hanno la capacità di impedire al nuovo coronavirus di entrare nella cellula e infettarla», spiega Novelli. Le due molecole sono state individuate tra le migliaia presenti in una delle biobanche più importanti del mondo, quella canadese dell’Università di Toronto. «Questa enorme libreria biologica contiene molte molecole diverse, ognuna delle quali “disegnate& …









