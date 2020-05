Coronavirus, questi i dati riscontrati nelle province siciliane, aggiornamento 12 maggio

Questi i casi di #Coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola, aggiornati alle ore 15 di oggi, così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Questa la divisione degli attuali positivi nelle varie province: #Agrigento, 67 (0 ricoverati, 69 guariti e 1 deceduto); #Caltanissetta, 98 (13, 53, 11); #Catania, 679 (59, 273, 95); #Enna, 225 (32, 167, 29); #Messina, 354 (63, 151, 53); #Palermo, 376 (55, 37, 33); #Ragusa, 37 (4, 50, 7); #Siracusa, 53 (21, 159, 27); #Trapani, 22 (2, 112, 5).

Il prossimo aggiornamento avverrà domani. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.









