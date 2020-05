Coronavirus. Il Mondiale di Beach Volley a Roma spostato all’estate 2022

Doccia gelata per gli amatori, i professionisti e gli appassionati di Beach Volley. La FIVB, di comune accordo con il CONI, Sport e Salute e la Federazione Italiana Pallavolo, ha deciso di posticipare al giugno 2022 i Campionati del Mondo di Beach Volley inizialmente in programma a Roma il prossimo anno. La decisione è stata presa in considerazione della perpetuata situazione emergenziale causata dalla diffusione del COVID-19 e dallo spostamento al 2021 dei Giochi Olimpici.

“La decisione di posticipare al 2022 l’organizzazione dei Campionati del Mondo è stata presa di comune accordo con i nostri partner: FIVB, CONI e Sport e Salute. – Ha dichiarato il Presidente Federale Pietro Bruno Cattaneo -. Riteniamo sinceramente che sia la miglior decisione possibile per il bene di tutti: atleti, addetti ai lavori e fans che, sono certo, saranno migliaia come in occasione delle meravigliose notti del 2011 quando il Foro Italico si …









