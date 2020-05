Alcamo, nuove disposizioni per l’ingresso ai cimiteri comunali

Nuove disposizioni per l’ingresso ai cimiteri comunali di Alcamo sono stati disposti dagli uffici per migliorare la fruibilità e alleviare i cittadini dell’onere delle prenotazioni.

Fino a nuova disposizione, l’accesso ai cimiteri è consentito con modalità contingentata per un numero massimo di 50 visitatori per turno e per cimitero (Spirito Santo Nuovo, Spirito Santo Vecchio, Cappuccini Nuovo, Cappuccini Vecchio e SS. Crocifisso) e per un tempo massimo complessivo di 30 minuti.

Sono previsti i seguenti turni:

– primo turno dalle ore 9 alle ore 9.30

– secondo turno dalle ore 10 alle ore 10.30

– terzo turno dalle ore 11 alle ore 11.30

– quarto turno dalle ore 12 alle ore 12.30

L’ingresso è consentito da lunedì a sabato, chiusura domenica e festivi.

L’accesso e la circolazione pedonale all’interno degli spazi cimiteriali sono consentiti unicamente alle persone munite degli appositi DPI “dispositivi di protezione individuale”, …









