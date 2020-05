Vincere per l’Europa, il video dei Garibaldi’s watchers di Marsala

Il team Garibaldi’s watchers protagonista della web conference della Festa dell’Europa organizzata da Europe Direct Trapani.

Il team ha presentato un video per ripercorrere le tappe fondamentali da quel 9 Maggio 1950, ma soprattutto per dimostrare che i ragazzi oggi vogliono un’Europa sempre più unita e solidale. In un momento difficile come quello che stiamo vivendo, la risposta deve essere più Europa, un Europa unita nella diversità, che sappia fare squadra ed essere sempre più presente e vicina ai cittadini.

I Garibaldi’s watchers hanno presentato un video che sintetizza il loro percorso di conoscenza dell’Europa, e con cui partecipano ad un concorso indetto da Europe Direct Trapani. “I video, ricordano i ragazzi del team, sono stati presentati da tutti i team sulla pagina facebook ufficiale di Europe Direct Trapani; vi chiediamo, se vi piace, di lasciarci …









