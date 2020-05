Trapani, l’associazione degli armatori chiede aiuto alle istituzioni

L’Associazione Armatori Trasporto Passeggeri della provincia di Trapani lancia un “mayday” alle istituzioni per la salvaguardia delle attività di categoria. Il momento di difficoltà che vive tutto il paese a causa della pandemia da Coronavirus rischia di travolgere l’intero settore, fortemente dipendente dall’andamento di una stagione turistica che appare già ampiamente compromessa.

L’associazione rappresenta una flotta di 10 unità sparse per la provincia di Trapani, più di 200 lavoratori tra marittimi e personale dipendente nelle agenzie con una portata totale passeggeri di circa 3000 persone, numeri di tutto rispetto che gravitano attorno al trasporto di passeggeri di linea e non; alle escursioni turistiche tra le rinomate Isole Egadi. Un microcosmo fortemente specializzato che manifesta la propria preoccupazione soprattutto per i lavoratori annuali e stagionali che rischiano, di non poter usufruire dei sostegni economici perché non rientranti nelle categorie identificate dai Decreti emessi dal Governo dall’inizio dell’emergenza …









