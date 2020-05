Trapani, incidente mortale nella notte in via Fardella

Intorno alle ore due di oggi 11 maggio 2020 nella centrale via Fardella di Trapani, poco più avanti della della chiesa dei Salesiani di “Maria Ausiliatrice”, un uomo di 53 anni è stato investito da un’autovettura.

Molto strana la dinamica dell’incidente in quanto secondo le prime indiscrezioni, l’uomo alla guida non ha potuto evitare l’impatto in quanto il 53enne si trovava disteso sul manto stradale vicino alle strisce blu per motivi ancora da accertare.

Immediatamente sono arrivati i soccorsi allertati dallo stesso automobilista. Per l’uomo purtroppo non c’è stato niente da fare.









