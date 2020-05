Trapani, gli alunni dell’Istituto Montalto celebrano la festa della mamma

Presso l’Istituto Comprensivo “Giuseppe Montalto” di Marausa, diretto dalla Prof.ssa Maria Letizia Natalia Gentile, per celebrare la festa della mamma, le docenti mediante la didattica a distanza hanno guidato gli alunni di classe prima della scuola primaria del plesso di Marausa nella realizzazione di interessanti attività di carattere interdisciplinare capaci di mantenere viva l’alleanza educativa tra scuola, alunni, famiglie e comunità.

Gli alunni, infatti, insieme alle mamme hanno preparato dei biscotti e utilizzando la pixel art, hanno realizzato un biglietto di auguri per loro. L’ attività realizzata ha consentito agli alunni non solo l’acquisizione di conoscenze e la promozione di abilità e competenze, ma ha educato i giovanissimi, futuri cittadini del domani alla condivisione e alla cooperazione. Un augurio speciale viene rivolto alle mamme emblema di amore vero e autentico. Qui sotto il video:









