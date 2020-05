Silvia Romano si è convertita all’islam e ora si chiama Aisha

La cooperante Silvia Romano è tornata in Italia. È atterrata pochi minuti dopo le 14 di ieri all’aeroporto di Ciampino con un volo dei servizi d’intelligence partito da Mogadiscio (Somalia).

Ad accoglierla il premier Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che come, da protocollo antivirus, l’ha salutata offrendole il gomito. Silvia, 24 anni, è scesa dall’aereo con indosso mascherina, guanti e jilbab, una mantella verde che le copriva anche il capo e sotto la quale s’intravedeva un vestito lungo e colorato.

Ha sorriso ai fotografi, ha abbracciato i familiari e poi ha detto: «Sto bene, fisicamente e mentalmente. Ora voglio solo passare tanto tempo con la mia famiglia. Sono felicissima, dopo tanto tempo, di essere tornata».

Poco dopo a Roma è stata interrogata dal pm Sergio Colaiocco e dai carabinieri del Ros per una prima ricostruzione …









