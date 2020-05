Salemi, colonnine per la ricarica elettrica dei veicoli

Intesa tra il Comune e un’azienda per l’installazione

SALEMI – Salemi punta sulla mobilità ‘green’. Due colonnine di ricarica elettrica per veicoli, ‘Evc’ (Electric vehicle charger), sono in corso di installazione in questi giorni da parte della ‘Be Charge Srl’, azienda che ha stipulato un protocollo d’intesa con il Comune della durata di 12 anni. Le due colonnine saranno attivate in corso dei Mille, in un’area adiacente a piazza Libertà, e in via San Leonardo, nei pressi di piazza Vittime di Nassirya. Le stazioni di ricarica saranno accessibili sette giorni su sette e 24 ore su 24. L’azienda ha curato l’installazione delle due colonnine a proprie spese, progettando le aree di sosta dedicate, e provvederà alla manutenzione per garantirne il perfetto funzionamento. Il Comune ha fornito le aree di suolo pubblico gratuitamente …









