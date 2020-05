Rosy Milazzo: Lasciamo il Tavolo anti crisi,non è tollerabile attaccare chi esprime un diverso pensiero

Il movimento politico Insieme si Può, rappresentato in seno al Consiglio Comunale da Rosy Milazzo, e dall’Avv. Vita Alba Pellerito, in riferimento agli ultimi accadimenti scaturiti dalla dichiarazioni del Sindaco Alfano, ritiene di dover manifestare la propria solidarietà ai gruppi consiliari Obiettivo Città, Fratelli D’Italia e Gruppo Misto, tacciati di essere fomentatori degli atti vandalici verificatisi nei giorni scorsi a Castelvetrano. Si ritiene infatti che tale gesto sia solo ed esclusivamente ascrivibile al comportamento vandalico ed incivile di coloro che lo hanno commesso e che non sia ravvisabile alcuna attinenza con la situazione politica castelvetranese.

Si ribadisce che il diritto di critica e la divergenza di opinioni sia il sale della democrazia e che non è tollerabile in una società libera attaccare chi esprime un diverso pensiero.

Corre doveroso sottolineare in questa sede che la partecipazione al T.A.C. sia stata …









Leggi la notizia completa