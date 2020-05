Pensioni di invalidità false: 28 indagati a Castelvetrano e Trapani 

Sono 28 gli indagati a Castelvetrano e Trapani nell’ambito di un’inchiesta su un giro di mazzette per avere la pensione di invalidità. L’operazione si chiama Artemisia – bis. Sono ben 162 le pensioni di invalidità erogate senza che ci fossero i diritti.

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Trapani e della compagnia di Castelvetrano stanno notificando l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, emesso dalla Procura della Repubblica di Trapani nei confronti di 28 indagati, tra medici, assistenti socio-sanitari, membri delle Commissioni Mediche per l’Accertamento dell’Invalidità Civile e delle Commissioni mediche per l’accertamento dell’Handicap dell’INPS-Ufficio di Trapani, poiché ritenuti responsabili dei reati di falsità materiale e ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Trapani, rappresenta la prosecuzione dell’operazione Artemisia nella …









