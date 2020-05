Come annunciato dal sindaco della città, Nicolò Catania, nei giorni scorsi, un soggetto è risultato positivo al test sierologico. Il test in questione ha rilevato che l’indice di immunoglobuline (IgG) è elevato, quindi significa che l’infezione si è verificata già da diverso tempo e la persona tendenzialmente è immune al virus, si attende comunque l’esito del tampone rino faringeo per scongiurare ogni e qualsivoglia dubbio.









